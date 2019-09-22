Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:33, 22 сентября 2019 121
 0    0

«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом

«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом

При подаче отопления в доме №3 на улице Радиозаводской произошел потоп. Видео опубликовано «ВКонтакте» в воскресенье, 22 сентября.

Как отметил автор ролика, в доме было пробное включение отопления.

В квартирах лопнули потолки, вода течет по стенам.

По словам мужчины, жильцы обращались в аварийные службы и теплосети, но там их проблему не решили.

«Замечательно у нас в городе живется», — сказал автор видео.

Напомним, при подаче отопления в доме №5 на улице Совхозной обрушился потолок. В итоге жители остались без тепла и электричества.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
9 часов назад
«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

«Рязанский сахар с привкусом гексогена». Спустя 20 лет очевидцы вспоминают подробности страшной сентябрьской ночи

Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 865
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 480
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 493
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
13:41, 19 сентября 2019 2 230
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
14:37, 17 сентября 2019 2 084
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум