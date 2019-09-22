«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом

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При подаче отопления в доме №3 на улице Радиозаводской произошел потоп. Видео опубликовано «ВКонтакте» в воскресенье, 22 сентября.
Как отметил автор ролика, в доме было пробное включение отопления.
В квартирах лопнули потолки, вода течет по стенам.
По словам мужчины, жильцы обращались в аварийные службы и теплосети, но там их проблему не решили.
«Замечательно у нас в городе живется», — сказал автор видео.
Напомним, при подаче отопления в доме №5 на улице Совхозной
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