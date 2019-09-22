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13:13, 22 сентября 2019 286
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В доме на Совхозной после включения отопления обвалился потолок — соцсети

В доме на Совхозной после включения отопления обвалился потолок — соцсети

По адресу Совхозная, дом №5 после включения отопления обвалился потолок. Об этом рассказала хозяйка одной из квартир в группе «Типичная Рязань».

«Дали отопление, прорвало трубы, весь дом залит водой, обваливается потолок. Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — написала она.

Официальных комментариев о причинах произошедшего пока нет.


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