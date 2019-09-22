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По адресу Совхозная, дом №5 после включения отопления обвалился потолок. Об этом рассказала хозяйка одной из квартир в группе «
«Дали отопление, прорвало трубы, весь дом залит водой, обваливается потолок. Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — написала она.
Официальных комментариев о причинах произошедшего пока нет.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.