Жильцы затопленного на улице Радиозаводской дома остались без отопления

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Жильцы дома №3 по улице Радиозаводской, где произошел
Потоп начался при тестовой подаче отопления. По словам местного жителя, причина произошедшего — гнилые трубы.
«Наши дома отключили от отопления, на вопрос, когда включат, сказали — неизвестно. Мы залезли на чердак, а там несколько труб абсолютно гнилых, оттуда все фонтаном и лилось», — рассказал мужчина.
Пострадавший отметил, что в доме недавно сделали капремонт фасада и крыши. Он добавил, что в соседних домах также прорвало трубы.
По его словам, ЖЭУ отказалось от обслуживания дома из-за «недобросовестных плательщиков».
«На просьбу в „Теплосети“ отреагировали так: ваш дом нежилой и повесили трубку, в „аварийке“ тоже сказали ничем помочь не могут, соседи много куда звонили, но без толку», — рассказал жилец дома.
Из-за аварии в нескольких квартирах испортились пол, потолки и мебель.
Напомним, при подаче отопления в доме №5 на улице Совхозной
Ранее
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