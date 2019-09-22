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21:22, 22 сентября 2019 255
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Жильцы затопленного на улице Радиозаводской дома остались без отопления

Жильцы затопленного на улице Радиозаводской дома остались без отопления

Жильцы дома №3 по улице Радиозаводской, где произошел потоп, также остались без отопления, как и жители дома на улице Совхозной. Об этом RZN.info рассказал владелец одной из пострадавших квартир.

Потоп начался при тестовой подаче отопления. По словам местного жителя, причина произошедшего — гнилые трубы.

«Наши дома отключили от отопления, на вопрос, когда включат, сказали — неизвестно. Мы залезли на чердак, а там несколько труб абсолютно гнилых, оттуда все фонтаном и лилось», — рассказал мужчина.

Пострадавший отметил, что в доме недавно сделали капремонт фасада и крыши. Он добавил, что в соседних домах также прорвало трубы.

По его словам, ЖЭУ отказалось от обслуживания дома из-за «недобросовестных плательщиков».

«На просьбу в „Теплосети“ отреагировали так: ваш дом нежилой и повесили трубку, в „аварийке“ тоже сказали ничем помочь не могут, соседи много куда звонили, но без толку», — рассказал жилец дома.

Из-за аварии в нескольких квартирах испортились пол, потолки и мебель.

Напомним, при подаче отопления в доме №5 на улице Совхозной обрушился потолок. В итоге жители остались без тепла и электричества.

Ранее появилось видео потопа в доме на улице Радиозаводской.

Фото Сергея Клюева


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