В Пителине столкнулись две легковушки, есть пострадавший

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Пителине столкнулись две легковушки. Об этом сообщило ИД
В субботу, 21 сентября, около 12:00 столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2114.
По словам очевидцев аварии, один водитель превысил скорость, а другой не пропустил мчавшийся на большой скорости автомобиль. Пострадавший водитель автомобиля ВАЗ с травмами отправлен в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России могут отказаться от обязательного призыва в армию — Шойгу
|
cледующая новость →В Солотче пропала 14-летняя девочка
Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.