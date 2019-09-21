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В Рязани эвакуировали торговый центр «Атрон». Об этом в редакцию RZN.info сообщил очевидец произошедшего.
По его словам причиной эвакуации стал обнаруженный на четвертом этаже предмет.
Официальной информации о причинах эвакуации пока нет.
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