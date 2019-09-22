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11:03, 22 сентября 2019 141
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В Солотче пропала 14-летняя девочка

В Солотче пропала 14-летняя девочка

В Солотче пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Пропавшую зовут Светлана Хохлачева (2005 год рождения). С 16 сентября ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 163, нормального телосложения, волосы темные. Стрижка каре, глаза темно-карие.

Одежда: темно-синяя ветровка, светло-коричневая толстовка с капюшоном и золотыми буквами, брюки цвета хаки, розовые кроссовки.

С собой: темный рюкзак.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении девочки, активисты просят связаться с ними по телефону +7 (961) 010-00-47 (Кирилл).


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