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В Солотче пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».
Пропавшую зовут Светлана Хохлачева (2005 год рождения). С 16 сентября ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 163, нормального телосложения, волосы темные. Стрижка каре, глаза темно-карие.
Одежда: темно-синяя ветровка, светло-коричневая толстовка с капюшоном и золотыми буквами, брюки цвета хаки, розовые кроссовки.
С собой: темный рюкзак.
Если у вас есть какая-то информация о местонахождении девочки, активисты просят связаться с ними по телефону
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