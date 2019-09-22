В Горроще упавшее дерево чуть не придавило женщину с ребенком

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В воскресенье, 22 сентября, на улице Полетаева дерево рухнуло на автомобиль Chevrolet Cruze. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
По информации автора сообщения, «чудом не пострадали женщина с детьми, которые шли рядом».
Напомним, в Рязанской области
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Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.