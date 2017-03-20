О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 18-19 марта

В минувшие выходные в Рязани и области произошло много событий. Пришло время подвести итог мартовского уикенда.

В субботу, 18 марта, появилось видео усовершенствованного в Рязани самолета Ил-76 для ВВС Белоруссии. Стало известно, что 21 марта в Рязани начнется фестиваль «Подснежник» в поддержку «особенных» детей.

Региональное МЧС рассказало об очередном подъеме уровня воды в Оке. А Борис Гребенщиков — о рязанском коктейле с нецензурным названием .

БК «Рязань» не повезло в этом сезоне — команда завершила регулярный чемпионат Суперлиги разгромным поражением во Владивостоке. А вот мопед рязанского комика снова оказался в центре внимания. На этот раз звезда «Экспоната» выменяла транспорт на увеличение груди.

Пользователи RZN.info выбрали «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Ею стала Елизавета Якунина. Сам конкурс прошел в воскресенье, 19 марта. Корона досталась Элине Король.

18 марта сотрудники рязанской администрации вышли на субботник.

В субботу на трассе «Рязань-Ряжск» столкнулись Lada Vesta и Kia Sportage, в аварии пострадали люди. А Николай Любимов с женой посетил гулянья «Наша весна», посвященные годовщине присоединения Крыма к России, которые прошли на площади Победы. Рязанского батюшку Димитрия Антонова наградили медалью Славы и чести первой степени за спасение ребенка из воды.

В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что в Канищеве взорвался автомобиль. Полиция рассказала , что в машине с включенным двигателем уснул пьяный мужчина. Бачок с охладительной жидкостью сильно нагрелся, из-за чего произошел взрыв.

В Александро-Невском районе столкнулись две легковушки, в результате погибли два человека.

Не обошлось и без происшествий на воде. Из водоема в Шиловском районе спасатели подняли тело мужчины.

Тем не менее, воскресенье порадовало и приятными новостями. Рязанцы нарисовали на снегу пятикилометровый портрет космонавта и сняли об этом видео. Рязанец Никита Киоссе и Артем Пиндюра из группы MBand стали участниками программы «Где логика?» на ТНТ.