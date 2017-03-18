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16:56, 18 марта 2017 526
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Сотрудники рязанской администрации вышли на субботник

Сотрудники рязанской администрации вышли на субботник

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 18 марта, сотрудники администрации Рязани вышли на субботник по благоустройству и санитарной очистке города. Чиновники убрали улицы Кудрявцева, Горького, Мюнстерская, сообщили на сайте мэрии.

Участники акции собрали листву, подмели и очистили от земли и мусора тротуары, произвели опиловку дикорастущей поросли, очистили от рекламных материалов столбы, убрали прилотковую часть автомобильных дорог.

Инвентарь для работ предоставила дирекция благоустройства города.

«На 25 марта, 8 и 22 апреля запланировано проведение общегородских субботников по уборке территорий. На них приглашаются все жители города, юридические лица и индивидуальные предприниматели, студенты и школьники», — говорится в сообщении.


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