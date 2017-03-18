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8:41, 18 марта 2017 151
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В Рязани пройдет фестиваль «Подснежник» в поддержку «особенных» детей

В Рязани пройдет фестиваль «Подснежник» в поддержку «особенных» детей

Фото: Pixabay.com

В Рязани пройдет второй фестиваль «Подснежник» в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Он продлится две недели.

В программу фестиваля войдут научно-практическая конференция, фотовыставка, просмотр фильмов, интернет-флешмобы, вебинары и концерт. Участие в фестивале примут высококвалифицированные специалисты-практики из Рязани, Рязанской области, Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

«Подснежник неслучайно стал символом фестиваля. Этот беззащитный хрупкий весенний цветок — олицетворение надежды на скорый приход тепла и победу над холодом. Точно так же, как без тепла солнца, превращающего лед в живительную влагу, не распустится этот нежный, но мужественный цветок, так и без нашей любви, понимания, внимания и терпения „особые“ дети не смогут открыться миру в своей красоте», — отмечают организаторы.

Фестиваль откроется 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна. В 14:00 в кинотеатре «Люксор» (ТРЦ «Круиз») пройдет кинопоказ короткометражного фильма «46/47» (Германия) и документального фильма «Я — Пакитан!» российского режиссера Аси Копичниковой.

Фестиваль закроется во Всемирный день информирования об аутизме, 2 апреля. В 12:00 в ТЦ «Премьер» организуют благотворительный концерт, ярмарку хенд-мейда и мастер-классы.

На фестиваль приглашают всех желающих. Программу мероприятий можно найти в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».


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