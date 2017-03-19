Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:19, 19 марта 2017 244
 0    0

На Первомайском проспекте сбили пешехода — соцсети

На Первомайском проспекте сбили пешехода — соцсети

На Первомайском проспекте сбили пешехода. Об этом сообщил пользователь сервиса «Яндекс.Пробки».

Также об инциденте написали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла вечером в воскресенье, 19 марта. Официальной информации по данному факту не поступало.

Фото из группы «Дороги Рязани»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:19, 19 марта 2017
На Первомайском проспекте сбили пешехода — соцсети
19:30, 19 марта 2017
В Мозамбике футболист погиб из-за нападения пятиметрового крокодила
18:37, 19 марта 2017
В Челябинске вооруженные подростки избили мужчину на остановке. Видео
14:06, 19 марта 2017
Из водоема в Шиловском районе спасатели подняли тело мужчины 1
13:13, 19 марта 2017
В Красноярске стая бродячих собак напала на девятилетнюю девочку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Унылое однообразие. Когда Рязань избавится от «хрущевок»

Унылое однообразие. Когда Рязань избавится от «хрущевок» 3

В 60-х «хрущевки» стали для множества семей долгожданной возможностью начать новую жизнь в собственной квартире.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 54 942
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:59, 7 марта 2017 40 289
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 31 968
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 19 323
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
18:56, 11 марта 2017 16 942
В Рязани начали разбирать трибуны заброшенного стадиона «Агрокомплект». Фото
Все новости
Форум