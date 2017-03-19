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8:21, 19 марта 2017 880
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В Канищеве взорвался автомобиль — соцсети 2

В Канищеве взорвался автомобиль — соцсети

В Канищеве взорвался автомобиль. Информация об этом появилась в субботу, 18 марта, в группе «Рязань» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в машине находился мужчина. Информации о пострадавших пока нет.

Фото группа «Рязань»


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1 день назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 1

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

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