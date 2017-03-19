В Рязани на двое суток во дворе оставили непривязанную лошадь - соцсети

В Рязани оставили без присмотра и привязи лошадь. Пользователи «ВКонтакте» разместили фотографии и сообщения об этом в нескольких группах соцсети.
Как рассказал RZN.info подписчик, написавший об инциденте в сообществе «
По словам очевидцев, хозяйка оставила непривязанную лошадь без присмотра на ночь в одном из дворов и забыла об этом. На данный момент животного уже нет на месте.
Как сообщают пользователи, подобный инцидент произошел не впервые. Ранее в новогоднюю ночь хохяйка ехала на лошади в Рязань, упала и потеряла животное. В результате та провела в городе больше суток, спустя время нашедшие лощадь вернули ее хозяйке.
Фото