Рязанского батюшку наградили медалью Славы и чести первой степени за спасение ребенка из воды. Видео

В пятницу, 17 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк наградил клирика храма, иерея Димитрия Антонова медалью Славы и чести первой степени. Такой награды больше нет ни у кого в городе, сообщила
Поводом к награждению послужили события прошлого года. Известно, что в июне отец Димитрий сопровождал детей из центра «Лучик добра» в Ряжский зоопарк. Когда экскурсия подходила к концу, один из ребят, рассматривая водоем, наклонился и упал в воду.
Все растерялись, а батюшка, услышав крики, сразу бросился на помощь. «Он оставил в мутной воде свои ключи и прочее содержимое карманов, но даже не думал об этом, ведь ребенок был спасен», — говорится в сообщении.
«На моем месте так бы поступил каждый», — сказал отец Дмитрий после вручения награды.