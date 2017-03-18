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20:42, 18 марта 2017 315
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Рязанского батюшку наградили медалью Славы и чести первой степени за спасение ребенка из воды. Видео

Рязанского батюшку наградили медалью Славы и чести первой степени за спасение ребенка из воды. Видео

В пятницу, 17 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк наградил клирика храма, иерея Димитрия Антонова медалью Славы и чести первой степени. Такой награды больше нет ни у кого в городе, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Поводом к награждению послужили события прошлого года. Известно, что в июне отец Димитрий сопровождал детей из центра «Лучик добра» в Ряжский зоопарк. Когда экскурсия подходила к концу, один из ребят, рассматривая водоем, наклонился и упал в воду.

Все растерялись, а батюшка, услышав крики, сразу бросился на помощь. «Он оставил в мутной воде свои ключи и прочее содержимое карманов, но даже не думал об этом, ведь ребенок был спасен», — говорится в сообщении.

«На моем месте так бы поступил каждый», — сказал отец Дмитрий после вручения награды.


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