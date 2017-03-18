Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы

Врио рязанского губернатора Николай Любимов с женой посетил гулянья «Наша весна», посвященные годовщине присоединения Крыма к России. Они, напомним,
Сначала супруги подошли к стенду Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Следующей на пути оказалась площадка для детей. Там политик с помощью девушки-аниматора сложил бумажный самолетик.
Затем Любимов осмотрел выставку моделей судов и стенды учреждений дополнительного образования, пообщался с членами молодежных клубов, после чего подошел к «Ночным волкам». Он поинтересовался у недавно вернувшихся из Крыма байкеров ситуацией в республике и посидел на мотоцикле.
Последней для главы региона стала большая площадка «Единой России». Он присоединился к акции «Наши сердца Крыму», прикрепив стикер со своим именем к фотографии достопримечательности, которую видел, — Воронцовского дворца, сфотографировался с активистами и подписал открытку, которую партия вместе с посланиями рязанцев отправит на полуостров. «Желаю, чтобы Крым, как и вся Россия, процветал вечно, а людям было комфортно жить», — написал Любимов.
Выступать на митинге политик не стал, но к сцене подошел. Несколько горожан сфотографировались с ним.