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17:58, 18 марта 2017 356
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Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы

Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов с женой посетил гулянья «Наша весна», посвященные годовщине присоединения Крыма к России. Они, напомним, прошли на площади Победы в субботу, 18 марта.

Сначала супруги подошли к стенду Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Следующей на пути оказалась площадка для детей. Там политик с помощью девушки-аниматора сложил бумажный самолетик.

Затем Любимов осмотрел выставку моделей судов и стенды учреждений дополнительного образования, пообщался с членами молодежных клубов, после чего подошел к «Ночным волкам». Он поинтересовался у недавно вернувшихся из Крыма байкеров ситуацией в республике и посидел на мотоцикле.

Последней для главы региона стала большая площадка «Единой России». Он присоединился к акции «Наши сердца Крыму», прикрепив стикер со своим именем к фотографии достопримечательности, которую видел, — Воронцовского дворца, сфотографировался с активистами и подписал открытку, которую партия вместе с посланиями рязанцев отправит на полуостров. «Желаю, чтобы Крым, как и вся Россия, процветал вечно, а людям было комфортно жить», — написал Любимов.

Выступать на митинге политик не стал, но к сцене подошел. Несколько горожан сфотографировались с ним.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

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