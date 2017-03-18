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8:08, 18 марта 2017 411
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В Рязани усовершенствовали самолет Ил-76 для ВВС Белоруссии. Видео

В Рязани усовершенствовали самолет Ил-76 для ВВС Белоруссии. Видео

В Рязани усовершенствовали военно-транспортный самолет Ил-76 для военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии. Об этом сообщает «Столичное телевидение».

Основная часть изменений коснулась бортового оборудования. Так, в Ил-76 появился спутниковый навигационный комплекс, совмещенный с автопилотом. Воздушное судно также получило системы раннего предупреждения столкновения с землей и самолетами.

«Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. Вообще, очень удачная разработка конструкторского бюро „Ильюшино“. С большим потенциалом и высокой надежностью», — рассказал командир авиационной базы Андрей Лукьянович.

Отмечается, что изменения сделали технику пилотирования самолета более легкой и повысили безопасность пилота.


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