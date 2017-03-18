В Рязани усовершенствовали самолет Ил-76 для ВВС Белоруссии. Видео

В Рязани усовершенствовали военно-транспортный самолет Ил-76 для военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии. Об этом сообщает «
Основная часть изменений коснулась бортового оборудования. Так, в Ил-76 появился спутниковый навигационный комплекс, совмещенный с автопилотом. Воздушное судно также получило системы раннего предупреждения столкновения с землей и самолетами.
«Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. Вообще, очень удачная разработка конструкторского бюро „Ильюшино“. С большим потенциалом и высокой надежностью», — рассказал командир авиационной базы Андрей Лукьянович.
Отмечается, что изменения сделали технику пилотирования самолета более легкой и повысили безопасность пилота.