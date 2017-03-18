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10:55, 18 марта 2017 531
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За сутки вода в Оке поднялась на сантиметр

За сутки вода в Оке поднялась на сантиметр

Фото: Pixabay.com

За сутки вода в Оке поднялась на сантиметр. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

В субботу, 18 марта, уровень воды в реке Оке составляет 244 сантиметра от нулевой отметки гидрологического поста города. Отмечается редкий ледоход.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Ока также повысился на 5 сантиметров и достиг отметки 508 сантиметра, отмечается редкий ледоход.

Вода в Оке у Касимова поднялась на 19 сантиметров. Ее уровень составил 257 сантиметров, лед подняло. На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 4 сантиметра и составил 311 сантиметров, отмечаются разводья. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 215 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста: у деревни Бутырки в Старожиловском районе и у населенного пункта Шелемишево Скопинского района.

В Рязанском районе подтопило низководный участок дороги вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское. Уровень воды над полотном дороги составляет 35 сантиметров, длина подтопленного участка — 120 метров. Имеется объездной путь протяженностью четыре километра.


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