За сутки вода в Оке поднялась на сантиметр. Об этом
В субботу, 18 марта, уровень воды в реке Оке составляет 244 сантиметра от нулевой отметки гидрологического поста города. Отмечается редкий ледоход.
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Ока также повысился на 5 сантиметров и достиг отметки 508 сантиметра, отмечается редкий ледоход.
Вода в Оке у Касимова поднялась на 19 сантиметров. Ее уровень составил 257 сантиметров, лед подняло. На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 4 сантиметра и составил 311 сантиметров, отмечаются разводья. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 215 сантиметров.
На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста: у деревни Бутырки в Старожиловском районе и у населенного пункта Шелемишево Скопинского района.
В Рязанском районе подтопило низководный участок дороги вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское. Уровень воды над полотном дороги составляет 35 сантиметров, длина подтопленного участка — 120 метров. Имеется объездной путь протяженностью четыре километра.