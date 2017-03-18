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13:14, 18 марта 2017 292
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Борис Гребенщиков рассказал о рязанском коктейле с нецензурным названием

Борис Гребенщиков рассказал о рязанском коктейле с нецензурным названием

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Борис Гребенщиков попробовал в рязанском баре коктейль с нецензурным названием. Об этом сообщает Мое Online.ru.

Музыкант рассказал о коктейле «Три ночных…» (название заканчивается нецензурным обозначением мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации) во время интервью в Париже на радио RFI. Тогда он заявлял, что попробовал коктейль в одном из воронежских баров и «еле ушел» вместе с группой.

«В Париже я пошел на сознательную подмену, на самом деле этот коктейль я пробовал в баре в Рязани, — признался Борис Гребенщиков. — Просто мне хотелось привлечь внимание к барному делу в Воронеже, а заодно дать пинок барному делу Рязани, чтобы там возмутились и сказали, что напиток делают у них».


© RZN.info

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