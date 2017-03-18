Борис Гребенщиков рассказал о рязанском коктейле с нецензурным названием

Борис Гребенщиков попробовал в рязанском баре коктейль с нецензурным названием. Об этом сообщает
Музыкант рассказал о коктейле «Три ночных…» (название заканчивается нецензурным обозначением мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации) во время интервью в Париже на радио RFI. Тогда он заявлял, что попробовал коктейль в одном из воронежских баров и «еле ушел» вместе с группой.
«В Париже я пошел на сознательную подмену, на самом деле этот коктейль я пробовал в баре в Рязани, — признался Борис Гребенщиков. — Просто мне хотелось привлечь внимание к барному делу в Воронеже, а заодно дать пинок барному делу Рязани, чтобы там возмутились и сказали, что напиток делают у них».