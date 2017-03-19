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14:06, 19 марта 2017 1 249
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Из водоема в Шиловском районе спасатели подняли тело мужчины

Из водоема в Шиловском районе спасатели подняли тело мужчины

Из водоема в Шиловском районе пятеро спасателей подняли тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Труп обнаружили в воскресенье, 19 марта, в затоне Чернышка возле села Терехова. Для этого привлекли две единицы техники.


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Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

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Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

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