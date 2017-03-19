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17:05, 19 марта 2017 6 260
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В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото

В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото

Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

В субботу, 18 марта, на сцене клуба «Deep» прошел финал регионального этапа конкурса «Российская красавица — 2017». Его участницами стали 23 девушки в возрасте от 16 до 26 лет.

Каждая из них прошла предварительный кастинг. К претенденткам на корону предъявлялись требования: рост не ниже 167 сантиметров, обхват бедер не более 99 сантиметров.

В течение месяца у девушек шла активная подготовка к финалу. Они посещали фитнес-центр «Барс Premium», учились ходить по подиуму. Им рассказали, как сделать красивые прически и макияж.

Во время финала на сцене «Deep» конкурсантки сменили несколько образов за вечер и продемонстрировали жюри и гостям конкурса свои таланты: пели, танцевали, показывали фокусы, одна из девушек выступила в жанре stand up, а другая участница показала свои дизайнерские работы.

По результатам конкурса судьи выделили девушек в нескольких номинациях: Мисс Очарование (Елизавета Лукьянова), Мисс Шарм (Васильева Алина), Мисс Русское радио Рязань (Юлия Соловьева), Мисс Грация (Ольга Войлокова), Мисс Талант (Диана Егорова), Мисс Ауди Рязань (Юлия Быкова), Юная российская красавица (Мария Антипова).

А пользователи RZN.info выбрали Мисс Интернет, которой стала Елизавета Якунина.

Титул Вице-мисс «Российская красавица» получила Анастасия Васяева, а корона победительницы досталась Элине Король.

«Элину Король выбрали и судьи, и зрители. Все сложилось обоюдно. — отметила председатель жюри Анна Трунина. — Девушки станут достойными представительницами Рязани на всероссийском конкурсе, на празднике красоты!»


Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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