ДТП с участием подростков и утонувший рыбак в Борках. Главные новости выходных, 11-12 сентября

Вторые осенние выходные для некоторых рязанцев прошли в многочисленных пробках или ДТП. Вспомним, какие события произошли в Рязанской области в минувшие дни.

Вторые осенние выходные для некоторых рязанцев прошли в многочисленных пробках или ДТП. Вспомним, какие события произошли в Рязанской области в минувшие дни.

Происшествия

В Рязани произошло ДТП с участием подростков. В Дашково-Песочне Renault Kaptur на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка. Мальчика доставили в больницу. Еще один подросток пострадал в ДТП на улице Пушкина. 11-летний рязанец ехал на велосипеде. Его с травмами доставили в медучреждение.

Появились подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем в Песочне. Там водитель на Chevrolet Cobalt при выезде с второстепенной дороги столкнулся с Hyunday Tucson, который двигался по главной дороге. В итоге Chevrolet съехал с дороги, машина опрокинулась. Пострадал водитель иномарки. Его доставили в больницу.

Тем временем в Сараевском районе пострадал 39-летний мотоциклист. Он двигался по трассе, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги. Пострадавшего увезли в больницу. А в Песочне пострадал 18-летний байкер «без прав».

ДТП с участием легковушки и фуры произошло на федеральной трассе М6, а на перекрестке у «Глобуса» в Рязани произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.

В Пронском районе сгорел пассажирский микроавтобус. Его тушили очевидцы и спасатели, но спасти транспортное средство не удалось. Во время происшествия никто не пострадал.

За минувшие сутки пожар тушили и в других населенных пунктах. Так, на проезде Речников в областном центре сгорел строительный вагончик. А в Скопине пожар произошел в жилом доме. Во время происшествия пострадала 56-летняя женщина.

В выходные также утонул рыбак. Он в нетрезвом состоянии ушел ловить рыбу, а некоторое время спустя его тело нашла жена. В СК рассказали подробности трагедии.

Природа и экология

Жители Октябрьского городка пожаловались на химический запах в воздухе. Это зафиксировали местные жители и выложили в соцсети. На следующий день рязанцы почувствовали запах с примесью сероводорода, гари и мазута.

Тем временем в лесу под Рязанью обнаружили свалку. Она находится в окрестностях села Криуша в Клепиковском районе. На территории заметили выброшенный диван, канистры и шифер.

К другим новостям

В Рязани состоялось открытие театрального 18-ого фестиваля «Рязанские смотрины». Он традиционно проводится один раз в два года, поэтому международному форуму уже 32 года. На представление перед театром кукол на улице Есенина собралось больше сотни горожан. Всего рязанцы увидят спектакли 19 театров и содружеств.

Местных жителей попросили выбрать резидентов для обновленного Торгового городка. Опрос об этом появился на странице пространства в Instagram. Рязанцев попросили отметить тех, кто должен стать новым резидентом Торгового городка.

В это время власти запустили тендер на благоустройство площади Свободы в честь 500-летия. Работы оценили более чем в 2,5 миллиона рублей. По контракту, подрядчик должен заменить асфальт, провести озеленение и оборудовать освещение.