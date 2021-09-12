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В Пронском районе сгорел пассажирский микроавтобус
До приезда пожарных огонь тушили пассажиры другого автобуса. Пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.

В Пронском районе сгорел пассажирский микроавтобус. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел в субботу, 11 сентября, в 14:00. Недалеко от Новомичуринска загорелся рейсовый автобус. До приезда пожарных огонь тушили пассажиры другого автобуса.

«Мы выбежали вместе с водителем „ПАЗика“, сняли огнетушитель и попытались сбить пламя с горящего автомобиля. Но пены нам не хватило. Другие пассажиры сообщили по номеру 112», — рассказал очевидец.

Пожар потушил пожарный расчет из Новомичуринска. Автомобиль выгорел полностью.

Пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.