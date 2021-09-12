Следователи рассказали об утонувшем в Борках мужчине

Накануне вечером 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился на рыбалку. Утром в воскресенье, 12 сентября, тело рыбака нашла жена.

Установлена личность утонувшего в Борках мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Накануне вечером 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился на рыбалку. Утром в воскресенье, 12 сентября, тело рыбака нашла жена.

Московский МСО проводит доследственную проверку.

Напомним, тело мужчины подняли спасатели из Борковского затона.