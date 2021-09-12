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Рязанцы пожаловались на свалку в лесу в районе села Криуша
Об этом рассказали рязанцы в социальных сетях.

В лесу под Рязанью обнаружили свалку. Об этом в воскресенье, 12 сентября, рассказали рязанцы в социальных сетях.

Ее обнаружили в окрестностях села Криуша в Клепиковском районе. На кадрах можно заметить выброшенный диван, канистры и шифер.

«Может этот пост хоть как-то поможет остановить людей, которые это сотворили с лесом. Горы мусора! Всегда приезжаю куда-то и сначала за людьми убираю мусор и свой всегда забираю, но почему у нас не наказывают тех, кто грузовиками привозит!» — говорится в сообщении.