На улице Пушкина сбили ребенка на велосипеде
ДТП произошло примерно в 18:25 у дома № 38 на улице Пушкина. По предварительной информации, рязанец 1973 года рождения на Opel Zafira сбил 11-летнего велосипедиста.
Вечером в пятницу, 10 сентября, в Рязани сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 18:25 у дома № 38 на улице Пушкина. По предварительной информации, рязанец 1973 года рождения на Opel Zafira сбил 11-летнего велосипедиста.
Подростка доставляли в медучреждение. Проводится проверка.