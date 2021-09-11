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На улице Пушкина сбили ребенка на велосипеде
ДТП произошло примерно в 18:25 у дома № 38 на улице Пушкина. По предварительной информации, рязанец 1973 года рождения на Opel Zafira сбил 11-летнего велосипедиста.

Вечером в пятницу, 10 сентября, в Рязани сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 18:25 у дома № 38 на улице Пушкина. По предварительной информации, рязанец 1973 года рождения на Opel Zafira сбил 11-летнего велосипедиста.

Подростка доставляли в медучреждение. Проводится проверка.