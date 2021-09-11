Открылся фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины — 2021»

Всего рязанцы увидят спектакли 19 театров и содружеств. В течение пяти дней они будут идти в пяти культурных учреждениях: в театре кукол, театре драмы, театре юного зрителя, в областной филармонии и Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике".

В субботу, 11 сентября, в Рязани открылся театральный 18-ый фестиваль «Рязанские смотрины». Он традиционно проводится один раз в два года, поэтому международному форуму уже 32 года.

На представление перед театром кукол на улице Есенина собралось больше сотни горожан.

Фасад здания украшали флаги стран, откуда приехали гости из других городов. Руководители театра — директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский — напомнили, что это праздник для взрослых и детей, зрителей и актеров.

«С восемнадцати лет, — пошутили они, — нам официально разрешено уже очень многое. И театральное сообщество, конечно, этим воспользуется».

Перед театром высоко подняли традиционный флаг фестиваля с изображением Петрушки.

«Театр известен со времен древнего Вавилона и Греции, — напомнил собравшимся заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. — Люди всегда приходили в театр смотреть и трагедии, и комедии, политическую и бытовую сатиру».

Всего рязанцы увидят спектакли 19 театров и содружеств. В течение пяти дней они будут идти в пяти культурных учреждениях: в театре кукол, театре драмы, театре юного зрителя, в областной филармонии и Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике".