Появились подробности ДТП с перевернувшимся в Песочне автомобилем

Водитель при выезде с второстепенной дороги столкнулся с Hyunday Tucson, который двигался по главной дороге. За его рулем был водитель 1995 года рождения. После этого Chevrolet съехал с дороги, машина опрокинулась.

В пятницу, 10 сентября, на улице Зубковой перевернулся Chevrolet Cobalt, за рулем которого был рязанец 1976 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водитель при выезде с второстепенной дороги столкнулся с Hyunday Tucson, который двигался по главной дороге. За его рулем был водитель 1995 года рождения. После этого Chevrolet съехал с дороги, машина опрокинулась.

Водителя доставили в больницу. Проводится проверка.