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На благоустройство площади в Шумаши выделили более 2,5 миллионов рублей
По контракту, подрядчик должен заменить асфальт, провести озеленение и оборудовать освещение.

В Шумаши на благоустройство площади Свободы в честь 500-летия выделили более 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

По контракту, подрядчик должен заменить асфальт, провести озеленение и оборудовать освещение.

Организатором конкурса выступила администрация Полянского сельского поселения.

Заявки на участие принимаются до 16 сентября. Закончить работы планируют 29 октября 2021 года.

Ранее стало известно, что на расчистку реки Солотча в Рязани выделили более 115 млн рублей.