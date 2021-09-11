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В Сараевском районе мотоцикл вылетел с дороги
ДТП произошло на 56 километре участка дороги Сапожок — Сараи -Шацк, между селами Борец и Назарьево.

В субботу, 11 сентября, в 6:50 в Сараевском районе произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло на 56 километре участка дороги Сапожок — Сараи -Шацк, между селами Борец и Назарьево.

В ГИБДД сообщили, что 39-летний житель села на мотоцикле «Минск» превысил скорость. Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу. Полиция проводит проверку.