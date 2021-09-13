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Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе
Местные жители жаловались на запах сероводорода, гари и мазута.

Рязанцы пожаловались на неприятный запах в областном центре. Посты об этом появились вечером в воскресенье, 12 сентября. Это также подтвердил сервис «Экомонитор62».

Местные жители жаловались на запах сероводорода, гари и мазута. В основном сообщения о вони поступали из районов Кальное и Дашково-Песочни.

«Спим с закрытыми окнами. Нас снова травят! В воздухе пахнет гарью и мазутом, это невыносимо!» — отметила рязанка.

Ранее на химический запах в воздухе жаловались жители Октябрьского городка.