Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе
Местные жители жаловались на запах сероводорода, гари и мазута.
Рязанцы пожаловались на неприятный запах в областном центре. Посты об этом появились вечером в воскресенье, 12 сентября. Это также подтвердил сервис «
Местные жители жаловались на запах сероводорода, гари и мазута. В основном сообщения о вони поступали из районов Кальное и Дашково-Песочни.
«Спим с закрытыми окнами. Нас снова травят! В воздухе пахнет гарью и мазутом, это невыносимо!» — отметила рязанка.
Ранее на химический запах в воздухе жаловались жители Октябрьского городка.