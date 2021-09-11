В Песочне сбили 10-летнего ребенка
ДТП произошло примерно в 18:15 у дома № 51 корпус 2 по улице Новоселов. Рязанец 1988 года рождения на Renault Kaptur на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который пересекал проезжую часть.
Вечером в пятницу, 10 сентября, в Рязани на улице Новоселов сбили 10-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 18:15 у дома № 51 корпус 2 по улице Новоселов. Рязанец 1988 года рождения на Renault Kaptur на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который пересекал проезжую часть.
Пострадавшего доставили в больницу, проводится проверка.