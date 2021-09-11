В Песочне сбили 10-летнего ребенка

ДТП произошло примерно в 18:15 у дома № 51 корпус 2 по улице Новоселов. Рязанец 1988 года рождения на Renault Kaptur на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка, который пересекал проезжую часть.