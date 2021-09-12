В Песочне сбили 18-летнего мотоциклиста без «прав»

Байкер получил травмы. Он не имел права управления транспортным средством, а мотоцикл был без государственных номеров.

В Песочне сбили 18-летнего мотоциклиста без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 11 сентября, в 15:27 в Рязани. На улице Новоселов около дома № 42 62-летний рязанец на Mazda 6 при повороте налево на нерегулируемом перекрестке столкнулся с 18-летний мотоциклистом на SUZUKI BANDIT 400V-2. Мотоцикл двигался по главной дороге.

Байкер получил травмы и обращался за медпомощью. Выяснилось, что он не имел права управления транспортным средством, а мотоцикл был без государственного номерного знака.

По факту аварии проводится проверка.