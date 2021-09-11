Рязанцев попросили выбрать резидентов Торгового городка
В Рязани запустили опрос для горожан по выбору новых проектов для Торгового городка. Информация об этом появилась на официальной странице пространства в Instagram.
В Рязани запустили опрос для горожан по выбору новых проектов для Торгового городка. Информация об этом появилась на официальной странице пространства в Instagram.
Рязанцев попросили отметить тех, кто должен стать новым резидентом Торгового городка.
«Мы встретимся с теми, кто соберет больше упоминаний и пригласим стать участником нового пространства», — говорится в сообщении.