На пожаре в Скопине пострадала 56-летняя женщина

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном жилом доме в Скопине. Пострадавшую госпитализировали.

На пожаре в Скопине пострадала 56-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел утром в воскресенье, 12 сентября, в 07:45. Горел двухэтажный жилой дом из кирпича с металлической кровлей. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Пострадавшую женщину доставили в больницу.

На тушение выезжали две пожарных машины и шесть человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливается.