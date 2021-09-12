На пожаре в Скопине пострадала 56-летняя женщина
Пожар произошел в двухэтажном кирпичном жилом доме в Скопине. Пострадавшую госпитализировали.
На пожаре в Скопине пострадала 56-летняя женщина. Об этом
Пожар произошел утром в воскресенье, 12 сентября, в 07:45. Горел двухэтажный жилой дом из кирпича с металлической кровлей. Площадь пожара составила три квадратных метра.
Пострадавшую женщину доставили в больницу.
На тушение выезжали две пожарных машины и шесть человек личного состава.
Причины пожара и ущерб устанавливается.