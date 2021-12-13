Пожар с двумя погибшими в Рязани и убийство пенсионера. Главные новости выходных, 11-12 декабря

С наступлением морозов участились случаи неосторожного обращения с огнем. В рязанском поселке это привело к трагедии.

С наступлением морозов участились случаи неосторожного обращения с огнем. В рязанском поселке это привело к трагедии. Вспомним, что произошло в регионе в минувшие выходные.

Происшествия

В рязанском поселке Качево сгорел дом. Пожар произошел в ночь на 11 декабря. Погибли двое мужчин. По словам старшего следователя Светланы Суриной, погибли хозяин жилого дома 1963 года рождения и его приятель 45-55 лет, с которым они вместе выпивали. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем. Погибшие были курильщиками. Очевидцы сняли видео с места ЧП.

На Касимовском шоссе сотрудники управления уголовного розыска задержали 32-летнюю неработающую жительницу Рязани. В автомобиле KIA Rio и при личном досмотре оперативники обнаружили два пакетика с наркотиками. В квартире женщины полицейские нашли и изъяли еще десять пакетиков. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

В цеху завода «Тяжпрессмаш» в воскресенье, 12 декабря, произошел пожар. Эпицентр находился в раздевалке. Погибших и пострадавших нет.Устанавливается причина ЧП.

В субботу, 11 декабря, 34-летняя женщина и ее четверо детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, проживающие в одной из квартир дома № 16 на улице Новикова-Прибоя, были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Всем оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшие находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Организована доследственная проверка.

В Рязани просят отозваться свидетелей избиения, которое устроили двое молодых людей 10 декабря в 7:00—7:30 на Куйбышевском шоссе. Инцидент произошел недалеко от остановки ДСК. Двое молодых людей на белой «Ладе Калине» избили парня за то, что он не пустил их в ряд. Полиция проводит проверку.

В поселке Чучково убили пожилого мужчину. Труп мужчины нашли примерно в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. На теле имелись следы термического воздействия. Вероятно, труп пытались сжечь с помощью покрышек. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что погибший на пенсии подрабатывал таксистом. Дочь мужчины обратилась к рязанцам с просьбой помочь информацией.

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