В Рязанской области убили пенсионера и пытались сжечь тело

В поселке Чучково убили пожилого мужчину. Злоумышленники пытались избавиться от тела, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя Шиловского МСО Алексея Минашкина.

В поселке Чучково убили пожилого мужчину. Злоумышленники пытались избавиться от тела, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на руководителя Шиловского МСО Алексея Минашкина.

Установлено, что 10 декабря около 17:00 мужчина 1959 года рождения уехал из дома в поселке Чучково на своем автомобиле. На следующий день родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

Возле дома, где погибший держал хозяйство, была обнаружена лужа крови и следы волочения. Вечером того же дня в овраге нашли автомобиль пропавшего. На заднем сиденье было много крови.

«Труп мужчины нашли примерно в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. На теле имелись следы термического воздействия. Вероятно, труп пытались сжечь с помощью покрышек», — рассказал Алексей Минашкин.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Известно, что погибший на пенсии подрабатывал частным извозом, спиртным не злоупотреблял. В день трагедии он мог кого-то везти.