В Рязани ищут очевидцев избиения водителя на Куйбышевском шоссе

В Рязани просят отозваться свидетелей избиения, которое устроили двое молодых людей 10 декабря в 7:00—7:30 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщается в соцсетях.

В Рязани просят отозваться свидетелей избиения, которое устроили двое молодых людей 10 декабря в 7:00—7:30 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщается в соцсетях .

В посте сообщается, что инцидент произошел недалеко от остановки ДСК. Двое молодых людей на белой «Ладе Калине» избивали парня за то, что он не пустил их в ряд.

Автор просит отозваться свидетелей и тех, у кого есть видео с места происшествия.

В комментариях сообщается, что пострадавший водитель снял побои и написал заявление. Проводится проверка.