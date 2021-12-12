В Рязани ищут очевидцев избиения водителя на Куйбышевском шоссе
В Рязани просят отозваться свидетелей избиения, которое устроили двое молодых людей 10 декабря в 7:00—7:30 на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщается в соцсетях.
В Рязани просят отозваться свидетелей избиения, которое устроили двое молодых людей 10 декабря
В посте сообщается, что инцидент произошел недалеко от остановки ДСК. Двое молодых людей на белой «Ладе Калине» избивали парня за то, что он не пустил их в ряд.
Автор просит отозваться свидетелей и тех, у кого есть видео с места происшествия.
В комментариях сообщается, что пострадавший водитель снял побои и написал заявление. Проводится проверка.