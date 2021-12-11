Два школьника из Рязанской области вышли в финал конкурса «Ученик года-2021»

София Захарова, ученица 10 класса школы № 3 Рязани, и ученик 10 класса новомичуринской школы № 3 Александр Савельев стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщает Российский союз молодежи.

София Захарова, ученица 10 класса школы № 3 Рязани, и ученик 10 класса новомичуринской школы № 3 Александр Савельев стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщает Российский союз молодежи.

Школьники стали одними из 100 лучших учеников 9-11 классов, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 регионов страны. Церемония награждения победителей состоится 12 декабря и будет транслироваться в прямом эфире сообщества «Ученик года» во «ВКонтакте».

В финал конкурса Александр Савельев вышел благодаря своим успехам в спорте и активной общественной деятельности. Александр более девяти лет профессионально занимается плаванием, имеет второй взрослый разряд, два знака ГТО и разрешение на судейство муниципальных соревнований. Самой ценной медалью конкурсант называет первое место в соревнованиях по плаванию в МДЦ «Артек». Александр — активист Российского движения школьников, председатель Детского регионального Совета РДШ и заместитель руководителя регионального пресс-центра РДШ.

София Захарова — лауреат международных и всероссийских танцевальных конкурсов, призер региональных и муниципальных олимпиад, руководитель школьного волонтерского отряда.

В финале конкурса участники проходят пять испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

Также пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с экспертами.