\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
-8°
Вск, 12
-4°
Пнд, 13
-2°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 16:47
Нал. EUR 81.70 / 83.65 16:47
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
2 839
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
3 157
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
3 494
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
9 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Два школьника из Рязанской области вышли в финал конкурса «Ученик года-2021»
София Захарова, ученица 10 класса школы № 3 Рязани, и ученик 10 класса новомичуринской школы № 3 Александр Савельев стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщает Российский союз молодежи.

София Захарова, ученица 10 класса школы № 3 Рязани, и ученик 10 класса новомичуринской школы № 3 Александр Савельев стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщает Российский союз молодежи.

Школьники стали одними из 100 лучших учеников 9-11 классов, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 регионов страны. Церемония награждения победителей состоится 12 декабря и будет транслироваться в прямом эфире сообщества «Ученик года» во «ВКонтакте».

В финал конкурса Александр Савельев вышел благодаря своим успехам в спорте и активной общественной деятельности. Александр более девяти лет профессионально занимается плаванием, имеет второй взрослый разряд, два знака ГТО и разрешение на судейство муниципальных соревнований. Самой ценной медалью конкурсант называет первое место в соревнованиях по плаванию в МДЦ «Артек». Александр — активист Российского движения школьников, председатель Детского регионального Совета РДШ и заместитель руководителя регионального пресс-центра РДШ.

София Захарова — лауреат международных и всероссийских танцевальных конкурсов, призер региональных и муниципальных олимпиад, руководитель школьного волонтерского отряда.

В финале конкурса участники проходят пять испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

Также пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с экспертами.

«Ученик года-2021» — совместный проект Российского союза молодежи, Правительства Ульяновской области и Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова.