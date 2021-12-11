Названа предварительная причина пожара с двумя погибшими в Рязани

Пожар с двумя погибшими в рязанском поселке Качево мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР по Рязанской области.

Пожар с двумя погибшими в рязанском поселке Качево мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР по Рязанской области.

По словам старшего следователя Светланы Суриной, погибли хозяин жилого дома 1963 года рождения и его приятель 45-55 лет, с которым они вместе употребляли алкоголь.

Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем. Погибшие были курильщиками.

Известно, что это не первое возгорание в доме. Ранее сотрудники МЧС уже приезжали на вызов, но обошлось без жертв.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, пожар произошел вечером в пятницу, 10 декабря. Очевидцы сняли видео с места ЧП.