В Рязани на заводе «Тяжпрессмаш» произошел пожар

В Рязани в воскресенье, 12 декабря, произошел пожар в цеху на территории завода «Тяжпрессмаш», который находится на улице Промышленной.

В Рязани в воскресенье, 12 декабря, произошел пожар в цеху на территории завода «Тяжпрессмаш», который находится на улице Промышленной. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:40.

Эпицентр находится в раздевалке одного из цехов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные.