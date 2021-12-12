В Рязани на заводе «Тяжпрессмаш» произошел пожар
В Рязани в воскресенье, 12 декабря, произошел пожар в цеху на территории завода «Тяжпрессмаш», который находится на улице Промышленной.
В Рязани в воскресенье, 12 декабря, произошел пожар в цеху на территории завода «Тяжпрессмаш», который находится на улице Промышленной. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:40.
Эпицентр находится в раздевалке одного из цехов.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают пожарные.