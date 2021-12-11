Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, осваивает протезы

В Германии 11-летнему Владиславу Синилкину, пострадавшему в серьезном ДТП в Скопинском районе, изготовили протезы. Сейчас мальчик учится на них ходить.

В Германии 11-летнему Владиславу Синилкину, пострадавшему в серьезном ДТП в Скопинском районе, изготовили протезы. Сейчас мальчик учится на них ходить.

В понедельник, 13 декабря, станет известно, когда Влад с отчимом вернутся в Россию. Об этом сообщила мать мальчика в своем Instagram.

«Ребята поехали гулять и Владик выбирает себе кроссовки», — написала в сторис женщина.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.