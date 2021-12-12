Полиция проводит проверку после избиения водителя на Куйбышевском шоссе

Рязанская полиция проводит проверку факта избиения водителя двумя молодыми людьми на Куйбышевском шоссе 10 декабря. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанская полиция проводит проверку факта избиения водителя двумя молодыми людьми на Куйбышевском шоссе 10 декабря. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавший снял побои и написал заявление.

Напомним, в Рязани ищут очевидцев инцидента. Двое молодых людей на белой «Ладе Калине» избивали парня за то, что он не пустил их в ряд.