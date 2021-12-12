В Рязани женщина и четверо детей отравились угарным газом

В Рязани пять человек отравились угарным газом. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани пять человек отравились угарным газом. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В субботу, 11 декабря, 34-летняя женщина и ее четверо детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, проживающие в одной из квартир дома № 16 на улице Новикова-Прибоя, были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Всем оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшие находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Организовано проведение доследственной проверки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание жилищного фонда многоквартирного дома, дадут надлежащую юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.