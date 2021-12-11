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Рязанку задержали с тремя видами наркотиков
Сотрудники уголовного розыска изъяли у жительницы Рязани три вида синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска изъяли у жительницы Рязани три вида синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Касимовском шоссе сотрудники управления уголовного розыска задержали 32-летнюю неработающую жительницу Рязани. Была информация о ее причастности к незаконному обороту наркотиков.

В автомобиле KIA Rio и при личном досмотре оперативники обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом — производным N-метилэфедрона.

В ходе обследования квартиры женщины полицейские нашли и изъяли десять пакетиков, в которых находились синтетический гашиш и таблетка экстези, а также приспособление для употребления наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято более 5 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Выясняется, где и с какой целью женщина покупала запрещенные вещества.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.