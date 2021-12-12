Дочь убитого рязанца ищет людей, которых отец подвозил в день трагедии

Дочь таксиста, чье тело нашли в поселке Чучково Рязанской области, ищет людей, которых ее отец подвозил на железнодорожную станцию. Об этом она написала в Instagram.

Дочь таксиста, чье тело нашли в поселке Чучково Рязанской области, ищет людей, которых ее отец подвозил на железнодорожную станцию. Об этом она написала в Instagram.

По ее словам, мужчина был на вокзале в 17:10. В это время приехала электричка из Рязани.

«Может кто-то видел, кто садился к нему в машину. Любая информация важна!» — говорится в сообщении.

Женщина просит очевидцев звонить по телефону +7 (910) 903-38-54 .

Напомним, в поселке Чучково убили пожилого мужчину. Злоумышленники пытались сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.