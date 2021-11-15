Погоня ГИБДД за пьяным рязанцем и убийство пенсионера. Главные новости выходных, 13-14 ноября

В минувшие дни на дорогах было неспокойно: в Рязани патруль ГИБДД ловил пьяного угонщика, другой нетрезвый водитель врезался в маршрутку. Вспомним, что еще происходило в регионе в выходные.

В минувшие дни на дорогах было неспокойно: в Рязани патруль ГИБДД ловил пьяного угонщика, другой нетрезвый водитель врезался в маршрутку. Вспомним, что еще происходило в регионе в выходные.

Происшествия

В субботу, 13 ноября, в Рязани полицейские устроили погоню за нарушителем. Видео опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, более пяти экипажей преследовали автомобиль, водитель которого не собирался останавливаться. Стало известно, что поступила ориентировка об угоне автомобиля Hyundai Solaris в селе Высокое Рязанского района. Патруль ГИБДД догнал и преследовал водителя. Его остановили в Песочне. За рулем оказался оказался ранее судимый, нетрезвый, не имеющий прав 23-летний рязанец.

Следователи разыскивают водителя брошенной машины в Шиловском районе. Автомобиль обнаружили застрявшим в канаве утром 12 ноября недалеко от села Сасыкино. Datsun принадлежит 52-летнему жителю Ульяновской области. В салоне обнаружили кровь на месте водителя, открытую банку тушенки, нож и стаканы с водкой. На заднем сиденье лежал мобильный телефон, последние звонки были родным и знакомым.

Тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в его доме в селе Остро-Пластиково Чучковского района. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено, но в доме разбито окно. Труп начали грызть мыши. Проводится доследственная проверка.

За сутки со счетов рязанцев похитили более 3 миллионов рублей. Со счета 36-летнего рязанца пропали 3 миллиона рублей, а у 62-летней рязанки злоумышленники украли 300 000 рублей. Мошенники представлялись «специалистами службы безопасности банка».

В Рязани пьяный водитель Renault Logan въехал в маршрутку на улице Новой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.

Ушедшие рязанцы

Умерла старейшая жительница Рязанской области. В возрасте 108 лет не стало Анисии Васильевны Мишачевой. Она родилась 5 января 1913 года в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии. До последних дней Анисия Васильевна пребывала в ясном сознании, общалась и любила жизнь.

В Рязани скончалась директор школы № 71 Марина Ивановна Полухина. Соболезнования близким педагога выразила Елена Сорокина.

К другим новостям

Рязанский актер Александр Воробьев сыграл одну из главных ролей в сезоне сериала «Морские дьяволы. Дальние рубежи». Первая и вторая серия вышли в эфире телеканала НТВ 12 ноября. Воробьев рассказал, что играет персонажа по кличке Ворон.

Рязанского священника Арсения Вилкова не хотели пускать в БСМП к доктору. Охранник на входе, увидев священника, заявил, что войти нельзя. Охранник намекнул, что пускать священников им запрещено.

Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, сделали слепки для протезов. Владислав Синилкин находится в немецкой клинике.