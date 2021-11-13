Рязанского священника пытались не пустить в БСМП на прием к врачу

Рязанского священника Арсения Вилкова не хотели пускать в БСМП на прием к доктору. Об этом протоиерей рассказал в соцсетях.

Рязанского священника Арсения Вилкова не хотели пускать в БСМП на прием к доктору. Об этом протоиерей рассказал в соцсетях .

По его словам, пару недель назад ему нужно было посетить врача. Охранник на входе, увидев священника, заявил, что войти нельзя.

«Звоню врачу. Он говорит: «Скажите на охране, что я Вас жду. Вас пропустят». Подхожу, объясняю. А в ответ слышу: «Я Вас не пропущу». На вопрос «Почему?» получаю следующий ответ: «Вашего рода пускать запрещено!». Я, все еще не понимая, что имеет в виду охранник, уже менее уверенно повторяю: «Доктор сказал, что он меня ждет». И получаю совершенно обескураживающий ответ: «По распоряжению главврача таких, как вы, пускать не разрешается!». Я с изумлением начинаю понимать, что здесь не рады человеку в священном сане. С изумлением, потому что в остальных лечебных учреждениях города священнику всегда рады, поскольку знают, как важно верующему человеку, находящемуся в больничной палате, получить духовное окормление, слова поддержки и надежду на выздоровление. Тем не менее я уточняю: «Простите, я пришел не для совершения треб. Мне нужно на прием к врачу!».

Таким образом, добавляет Вилков, ему отказали в получении медицинской помощи на основании того, что он священник.

«Поговорив с собратьями, я выяснил, что, действительно, наши священнослужители под разными предлогами в больницу не допускаются. И только в исключительных случаях пациенты могут получить духовную помощь. На каком основании больным отказывают в их праве? Повторюсь, не потому что не слышат их просьб и не потому, что отказывают им в квалифицированной помощи (несомненно, медицинский персонал больницы делает все зависящее для восстановления здоровья своих подопечных), а потому что священники сегрегированы главврачом в отдельную группу нелюдей, к которым можно применять ограничения в правах по его усмотрению», — написал священник.

Напомним, ранее рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал, что в одну из больниц в ковидное отделение отказываются допускать священников-волонтеров, прошедших специальные курсы по работе в «красных зонах».