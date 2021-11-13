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За сутки телефонные мошенники украли у рязанцев более 3 миллионов рублей
За сутки со счетов рязанцев похитили более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 13 ноября.

За сутки со счетов рязанцев похитили более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 13 ноября.

Накануне злоумышленники, представляясь специалистами службы безопасности банка, похитили со счетов рязанцев 3 300 000 рублей.

Пострадавшие рязанцы рассказали о ситуации, которая похожа на обстоятельства других аналогичных преступлений. Незнакомцы позвонили на мобильный и представились работниками службы безопасности банка. Они сообщили, что кто-то атакует банковский счет абонента. Чтобы якобы обезопасить сбережения, незнакомцы попросили сообщить сведения о банковской карте и следовать указаниям.

В результате рязанцы обналичили все сбережения и перевели их на «резервный» счет, который был под контролем злоумышленников. Деньги сразу же были похищены.

Таким образом, со счета 36-летнего рязанца пропали 3 миллиона рублей, а со счета 62-летней рязанки злоумышленники похитили 300 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступлений. Принимаются меры по установлению личности злоумышленников.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ежедневно и неоднократно с помощью СМИ и баннеров наружной рекламы УМВД России по Рязанской области напоминает: сотрудники банков никогда не спрашивают персональные данные банковских карт и счетов и никогда не проводят финансовых операций по телефону.