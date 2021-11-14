В полиции рассказали о погоне за нарушителем в Рязани

Стали известны подробности погони за нарушителем в Рязани вечером 13 ноября. Примерно в 19:15 поступила ориентировка об угоне автомобиля Hyundai Solaris в селе Высокое Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности погони за нарушителем в Рязани вечером 13 ноября. Примерно в 19:15 поступила ориентировка об угоне автомобиля Hyundai Solaris в селе Высокое Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 20:05 по системе «Паутина» было установлено, что Hyundai движется на 281 км ФАД Р-132 в сторону Рязани, на 190 км дороги Москва — Челябинск выставили автопатруль ГИБДД.

В 20:40 от автопатруля по рации поступило сообщение, что началось преследование Solaris, который игнорировал неоднократные требования остановиться и с большой скоростью двигался в сторону Шилово. Продолжив движение, водитель свернул на Куйбышевское шоссе, далее проезд Яблочкова, улицы Зубковой, Тимакова, и у дома 21 по Новоселов ему заблокировали движение патруль ДПС.

Водитель был задержан. Им оказался ранее судимый, нетрезвый, не имеющий прав 23-летний рязанец. В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов, ему также придется отвечать по уголовным статьям.

Проводится проверка.

Напомним, накануне погоня попала на видео.