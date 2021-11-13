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В Чучковском районе нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
Тело пожилого мужчины нашли в его доме в селе Остро-Пластиково Чучковского района. Об этом «МК в Рязани» сообщил руководитель Шиловского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Алексей Минашкин.

Тело пожилого мужчины нашли в его доме в селе Остро-Пластиково Чучковского района. Об этом «МК в Рязани» сообщил руководитель Шиловского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Алексей Минашкин.

По его словам, погибший ранее был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. После выхода из тюрьмы мужчина жил один и злоупотреблял спиртным. В доме нет газа и света. По предварительным данным, у погибшего была открытая форма туберкулеза.

При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено, но в доме разбито окно. Труп начали грызть мыши.

Проводится доследственная проверка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у погибшего закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти, добавил следователь.